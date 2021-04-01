Общество

Санитарный период в «Михайловском» начали с антисептических мероприятий

В рамках программы мероприятий, которые запанированы в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на санитарный период, в музеях-усадьбах, в выставочных залах и фондохранилищах провели полное энтомологическое и микологическое обследование. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей главный хранитель музейных предметов Пушкинского заповедника Дарья Плотникова, с 1 по 3 апреля в «Михайловском» провели дезинсекционные и антисептические мероприятия, в числе которых - обработка экспозиционных площадей, хранилищ, а также отдельных музейных предметов.

«Этот комплекс мер направлен на стабилизацию физического состояния помещений, обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, их долговременную защиту и создание оптимальных условий для хранения и публичного показа», - подчеркнула сотрудник заповедника.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Напомним, что санитарный период в апреле этого года в мемориальных музеях-усадьбах и в «Пушкинской деревне» продлится до 19 апреля включительно. Однако те, кто все-таки окажется в «Михайловском» в эти дни, смогут побывать на мастер-классах и занятиях в Центре творческих программ в музейном комплексе в деревне Бугрово, а также во временных и постоянных экспозициях и на музейно-научных мероприятиях в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), который с сегодняшнего дня возобновил свою работу в обычном режиме.