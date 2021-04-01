Общество

Более 100 белых голубей выпустят в Пскове 7 апреля

Более 100 белых голубей выпустят в Пскове в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля. Об этом сообщается в группе храма святого князя Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: группа храма святого князя Александра Невского в социальной сети «ВКонтакте»

«Мы рады сообщить, что в этом году в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля, среда) в нашем храме по древней традиции церкви все желающие смогут выпустить на волю птиц. Свободы будут ждать не только более 100 белых голубей, но еще и многие другие обитатели псковского края: снегири, овсянки, чечётки, зеленушки, щеглы и вьюрки», - говорится в сообщении.

Увидеть птиц и подарить им свободу смогут все желающие смогут по окончании божественной литургии 7 апреля в 12.00 у стен храма.