Общество

Губернатор: Распространение коронавируса в Псковской области ускоряется

Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 34 734 человек, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

За сутки избавились от коронавируса 35 пациентов, всего – 23 800. Скончались 257 человек. «Распространение коронавируса в Псковской области ускоряется – за прошедшую неделю количество заболевших увеличилось почти на 20%. Записывайтесь на вакцинацию, берегите свое здоровье», - отметил губернатор.

Всего в регионе провели 319 648 тестов на коронавирус, за сутки – 642.