Общество

Работодатели назвали условия, при которых принимают возрастных сотрудников

Большинство российских работодателей (63%) примут в штат соискателя старше 50 лет, если он обладает большим опытом и обширными профессиональными знаниями. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса по подбору персонала «Работу.ру» и НПФ Сбербанка, пишет РБК.

Следующий по важности пункт для представителей российских компаний — готовность пожилых сотрудников обновлять свои навыки. Если кандидат старше 50 лет готов учиться и повышать свою квалификацию, его, в свою очередь, готовы обеспечить работой 42% опрошенных работодателей. Оплачивать обучение опытных работников недостающим знаниям согласны 43% респондентов.

Среди участников исследования 41% заявил, что может взять на работу возрастного соискателя, если тот заинтересован в долгосрочной занятости. Принять его на работу также согласны 36% работодателей при условии, что кандидат знаком с современными технологиями. Около трети (34%) возьмут в штат соискателя 50+, если тот готов стать наставником для молодых сотрудников компании. 18% работодателей наймут соискателя, который раньше работал у конкурентов.

Большая часть российских работодателей отметили как главные преимущества возрастных соискателей их ответственное отношение к работе (66%) и большой опыт (62%). Ценными считаются также приемлемые зарплатные ожидания кандидатов старше 50 лет (об этом заявили 35% представителей компаний) и их готовность руководить командой и быть наставником для молодых коллег (22%). Еще 15% представителей бизнеса положительно оценили личный авторитет опытных сотрудников.

Также большая часть участников опроса (58%) сочла наиболее подходящей сферой работы для соискателей старше 50 лет образование. Практически такое же число респондентов (54%) назвали подходящими производство и промышленность, 52% указали на госслужбу. Менее всего же работодатели готовы брать возрастных кандидатов на работу в IT, телеком и маркетинг (5%).

В исследовании приняли участие более 1 тысячи представителей российских компаний из всех регионов страны.

Ранее опрос «Работа.ру» показал, что 43% россиян намерены сменить работу в 2021 году. При этом, по данным другого опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, на фоне пандемии коронавируса сократилось число россиян, согласных на работу без оформления в штат. Осенью 2020-го таких было 65%, а год назад 72%.