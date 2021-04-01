Общество

В Совете Федерации предложили ужесточить наказание за нарушения требований к воде

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, десятикратно повышающий верхний порог штрафов для юридических лиц за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. 5 апреля документ будет направлен председателю правительства Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

В законопроекте говорится, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, на лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц — от 100 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сейчас за такого рода нарушения юридическим лицам грозит штраф 20 - 30 тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предлагается ввести административную ответственность и ужесточить штрафы для юридических и должностных лиц не только за нарушение требований к питьевой воде, но и за неисполнение обязательств по разработке и согласованию плана мероприятий по повышению качества питьевой воды. Это должно помочь улучшить качество питьевого водоснабжения населения и уменьшить число соответствующих нарушений.

Счетная палата РФ 9 февраля опубликовала список российских регионов с самой загрязненной питьевой водой. Лидером стала Свердловская область. Также в список вошли Архангельская, Ленинградская, Владимирская и Новгородская области.