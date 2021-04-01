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О пользе страданий сообщила психолог

Переживания, обиды и огорчения могут приносить пользу, если правильно к ним относиться. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Светлана Колосова, передает РИА Новости.

В жизни негативные эмоции приходится испытывать всем, независимо от возраста, привычек и социального положения. Не стоит видеть в них лишь зло, ведь человек растет, социализируется, избавляется от инфантилизма отчасти именно благодаря таким чувствам, отметила психолог.

«Любые страдания, переживания и огорчения – это часть жизненного пути. Чем раньше мы поймем, что сложно встретить принца по пути от подъезда к мусорному контейнеру, тем проще приземлиться в реальность. В жизни есть рождение и смерть, болезнь и здоровье, молодость и старость и так далее. Такие переживания дают ощущение реальности и социализируют. То есть так ты растешь и избавляешься от инфантилизма, от детских реакций», – сказала она.

Со временем человек учится управлять негативными эмоциями. Но не стоит погружаться в них надолго, предостерегла Светлана Колосова.

«Очень важно не сделать несчастье концепцией жизни. Не надо постоянно говорить о том, чтобы вас пожалели. Это тема слабого человека, который тянет жалость на себя. Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться», – подчеркнула психолог.

Расстраиваясь, обижаясь и страдая, надо стремиться сделать свою жизнь счастливой, продолжила она.

«Жизнь – это удивительная история, когда ты из лимона делаешь лимонад. Ты из огорчений, переживаний, расстройств, обид и страданий делаешь свою жизнь счастливой», – сказала Светлана Колосова в интервью радио Sputnik.