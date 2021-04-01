Общество

Профилактическое мероприятие «Дети России-2021» пройдет в Псковской области

Всероссийское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России-2021» пройдет в Псковской области с 5 по 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Мероприятие направлено на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения детей в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ.

Особое внимание уделят повышению уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности, предусмотренной законодательством России за их незаконный оборот. Не останутся без внимания родители, употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, уклоняющиеся от обязанностей по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с ними.

В рамках акции продолжат работу по выявлению наркопритонов, лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков бесконтактным способом («закладчиков»), а также граждан, занимающихся пропагандой наркотиков путем нанесения надписей на фасады зданий («граффитчиков»). В ходе мероприятий пройдут проверки мест массового пребывания молодежи, состоятся профилактические акции в образовательных учреждениях региона.