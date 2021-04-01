Общество

Псковичка фиктивно зарегистрировала трех граждан Таджикистана

Псковичку подозревают в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В феврале по улице Лунинской безработная 49-летняя горожанка фиктивно зарегистрировала трех граждан Республики Таджикистан. Женщина дала признательные показания. Идет проверка.

«‎В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - напомнили жителям региона в УМВД.