Общество

Псковичей приглашают на День здоровья в «Просторию»

ПростоFEST, приуроченный к Всемирному дню здоровья, пройдет в «Простории» 10 апреля. Псковичи смогут бесплатно получить консультации врачей-кинезитерапевтов и косметологов, попробовать новые фитнес-программы, а также поучаствовать в дискуссиях со специалистами на темы детского здоровья и развития.

Весь день в спортивно-развлекательном парке «Простория» будут работать интерактивные площадки: пройдет презентация новых программ «Планка Фитнес» – впервые в Пскове будет запущен виртуальный фитнес; бесплатный прием проведут косметологи SPA ДО НЕБА, которые помогут определиться с уходовой косметикой для лица; состоятся открытые лекции для каждого родителя в Центре науки и спорта «Без предела» на самые актуальные темы; а также экспресс-консультации врача-кинезитерапевта Центра доктора Бубновского, который проведет миофасциальную диагностику.

ПростоFEST поддержал управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR и Фестиваля бега ROSA RUN Владимир Волошин. 10 апреля в 17:00 в «Простории» состоится его лекция «Бизнес как спорт». Он расскажет о своей философии «25550», которая раскрывает ценность каждого дня. Поделится концепцией «2 часов», которая позволяет ежедневно учиться, заниматься собой и развивать свои сильные стороны.

Программа мероприятия:

Гости ПростоFESTа смогут поучаствовать в розыгрыше большой лотереи, а также получить скидки на абонементы «Простории».

Организаторы отмечают, что все меры предосторожности соблюдаются, поэтому необходимо подать заявку на участие в мероприятии по ссылке, количество мест ограничено. Оставить заявку на участие можно, заполнив форму.