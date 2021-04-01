Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 261. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 5 апреля в регионе зафиксировано еще 4 смертельных случая от COVID-19.
Напомним, накануне губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что распространение коронавируса в Псковско области ускоряется.
За 4 апреля в регионе выявили 51 случай заражения коронавирусом (за весь период - 34 734). Выздоровели 35 пациентов (23 800). Всего в регионе провели 319 648 тестов на коронавирус, за сутки – 642.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 12505
- Великие Луки – 5979
- Бежаницкий район - 327
- Великолукский район – 786
- Гдовский район – 479
- Дедовичский район – 732
- Дновский район - 300
- Красногородский район – 197
- Куньинский район – 324
- Локнянский район - 238
- Невельский район – 1380
- Новоржевский район – 305
- Новосокольнический район – 916
- Опочецкий район – 886
- Островский район – 1787
- Палкинский район – 381
- Печорский район – 676
- Плюсский район – 542
- Порховский район – 1115
- Псковский район – 2881
- Пустошкинский район – 307
- Пушкиногорский район - 313
- Пыталовский район – 282
- Себежский район – 542
- Стругокрасненский район – 357
- Усвятский район – 154
- Иногородние (с 30.12.2020) – 43.