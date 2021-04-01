Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 261

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 261. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 5 апреля в регионе зафиксировано еще 4 смертельных случая от COVID-19.

Напомним, накануне губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что распространение коронавируса в Псковско области ускоряется.

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За 4 апреля в регионе выявили 51 случай заражения коронавирусом (за весь период - 34 734). Выздоровели 35 пациентов (23 800). Всего в регионе провели 319 648 тестов на коронавирус, за сутки – 642.

Статистика по муниципалитетам: