Общество

Псковская организация «Шанс» собирает деньги на строительство нового приюта

Псковская зоозащитная организация «Шанс» объявила акцию по сбору средств для создания нового приюта для бездомных животных. Об этом сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Шанс» в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали в организации, цены на пиломатериал заметно выросли, в связи с чем решили объявить акцию «Стольник»: «Перечислив 100 рублей или больше (по желанию), вы поможете в строительстве приюта. 100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма поможет изменить ситуацию с бездомными собаками в Пскове. Вместе, мы можем больше!» - призывают псковичей в «Шансе».

Для строительства кровли организации необходимо около 90 000 рублей. Подробнее с затратами можно ознакомиться в группе «Шанс».

«Мы взвалили на себя сложнейшую задачу построить приют для бездомных животных, чтобы решать эту проблему в Пскове и Псковском районе. По сути, приют строится не только для животных, а, в первую очередь, для безопасности людей! Для экологического благополучия в Пскове и Псковском районе», - написали в организации.





Все работы по установке кровли в «Шансе» делают своими силами и силами волонтеров-помощников, чтобы экономить средства.

Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка для сбора пожертвований 5336690106127576, привязана к телефону +7-953-242-26-54 (получатель Лариса Сергеевна И.), PayPal: Mashavelichco@gmail.com.