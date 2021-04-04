Общество

«Ребенок в судорогах»: в псковской инфекционке нет лицензии на сильнодействующие препараты

Псковская областная инфекционная больница не имеет лицензии на использование сильнодействующих и наркотических препаратов. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение псковички на сайте губернатора региона.

Женщина рассказала, что ее ребенок в возрасте около двух лет заболел, и она обратились по профилю в новую инфекционную больницу. «Нам сразу предложили госпитализироваться, и мы согласились. Но так случилось, что в первые часы после госпитализации состояние моего ребенка резко ухудшилось, поднялась температура, наросли симптомы интоксикации, что привело к судорогам. Медицинские работники не смогли оказать противосудорожную помощь в связи с тем, что в учреждении отсутствуют противосудорожные препараты», - написала псковичка.

«Больница есть, больные есть, а препараты экстренной помощи отсутствуют! В результате мой ребенок находился в судорогах в течение 20 минут до приезда вызванной скорой медицинской помощи, сотрудники которой ввели противосудорожное средство и купировали судороги у ребенка», - добавила женщина.

В настоящее время Псковская областная инфекционная больница оформляет лицензию на использование в работе сильнодействующих и наркотических препаратов, ответила Марина Гаращенко. «До получения указанной лицензии для введения препаратов вызывается бригада скорой медицинской помощи. Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам свои извинения», - сказала она.