Общество

Большинство читателей ПЛН не согласны с запретом продажи алкоголя покупателям с детьми

Большая часть читателей Псковской Ленты Новостей выступает против запрета продажи алкоголя покупателям с детьми. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного на сайте ПЛН. Против такой инициативы высказались почти 60% проголосовавших.

Так, 51,27% опрошенных выбрали ответ «Нет, не поддерживаю. Я же покупаю алкоголь себе, а не своему ребенку», а 8,02% в принципе проголосовали против очередных запретов. «Лучше бы что-нибудь разрешили», - считают они.

При этом 26,16% участников опроса инициативу поддержали. «Детей нужно всячески ограждать от вредных привычек», - полагают выбравшие этот вариант ответа.

Еще 8% не понимают, что мешает сходить в магазин без ребенка.

Добавим, что 6,75% проголосовавших отметили, что им «все равно», поскольку они вообще не пьют.

На сайте ПЛН можно поучаствовать в новом опросе на тему «Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?».