Общество

В России начнут по-новому выплачивать пособия по безработице

В России вступает в силу изменение правил выплат пособий по безработице, соответствующее постановление от 31 марта опубликовано на сайте правительства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина, расширены возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан.

«Изменения коснутся отдельных категорий безработных граждан, в том числе уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка», — говорится в сообщении.

Как объясняется, максимальное пособие по безработице - 12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей. До изменений в правилах граждане начинали получать выплаты с момента регистрации в центре занятости, то есть с первого дня признания их безработными.

Корректировка правил позволяет урегулировать вопросы начисления пособий при смещении начала периода выплат или прерывании его самого. В таких случаях выплаты в максимальном размере теперь будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, вне зависимости от переносов и перерывов.

Во-первых, изменения затрагивают граждан, оставшихся без работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. В первые три месяца они получают не пособие по безработице, а среднюю зарплату по предыдущей работе. Но затем они уже не имеют возможности получать выплаты по безработице в максимальном размере, так как первые три месяца с момента признания их безработными уже прошли. Теперь же в таких случаях срок получения пособий переносится. Максимальный размер выплаты будут начислять с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем – 60 процентов заработка, но не более 5000 рублей.

Корректировка правил также поможет беременным женщинам, оставшимся без работы. Если первые три месяца получения пособия по безработице в максимальном размере у них будет пересекаться с периодом получения пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам, то выплаты по безработице будут перенесены на более поздний срок.

Помимо этого, нововведение затронет граждан, которых в период получения максимального пособия вызвали на военные сборы (когда они находятся на гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки). После возвращения со сборов они продолжат получать выплаты по безработице в максимальном размере.