Нарушения выявлены в организации питания в псковской школе №24. Об этом написал в своем инстаграм-аккаунте замглавы городской администрации Александр Коновалов.
Работа пищеблока образовательного учреждения взята на ежедневный контроль городского управления образования. При этом учащиеся не жаловались на вкусовые качества блюд.
Еще одной точкой внимания стал буфет. «К сожалению, и там не обошлось без нарушений. Работник буфета работал без средств индивидуальной защиты, а на прилавке оказалась продукция, которая, по мнению проверяющих, не находится в перечне Роспотребнадзора и не допущена до реализации в образовательных учреждениях. Данная продукция была незамедлительна снята с реализации, добавил Александр Коновалов.