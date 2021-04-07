Общество

Нарушения выявлены в организации питания в псковской школе №24

Нарушения выявлены в организации питания в псковской школе №24. Об этом написал в своем инстаграм-аккаунте замглавы городской администрации Александр Коновалов.

«Контроль качества оказания услуги питания прошел в средней общеобразовательной школе №24 имени Л. И. Малякова. Во многом визит в школу был связан с первым днем работы новой кампании, выигравшей в конкурсных процедурах право оказывать услугу питания, - пояснил он. - К сожалению, опасения оправдались. Поставщик услуги объективно не справился с четким разграничением потоков учащихся по времени. Это повлияло на организацию учебного процесса. Также возникли вопросы и к качеству приготовленных блюд. Все недочеты были заактированы».

Работа пищеблока образовательного учреждения взята на ежедневный контроль городского управления образования. При этом учащиеся не жаловались на вкусовые качества блюд.

Еще одной точкой внимания стал буфет. «К сожалению, и там не обошлось без нарушений. Работник буфета работал без средств индивидуальной защиты, а на прилавке оказалась продукция, которая, по мнению проверяющих, не находится в перечне Роспотребнадзора и не допущена до реализации в образовательных учреждениях. Данная продукция была незамедлительна снята с реализации, добавил Александр Коновалов.