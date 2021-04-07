Общество

Регионы не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет - СМИ

Российские регионы, в том числе Москва, не планируют возвращаться к ограничительным мерам для пожилых людей на фоне роста заболеваемости в этой возрастной группе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Возвращаться к обязательному домашнему режиму для людей старше 65 лет не планируется», - сказал собеседник агентства. По его словам, региональные власти «должны принять более энергичные меры для увеличения темпов вакцинации в этой возрастной категории».

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые регионы РФ начали преждевременно снимать ограничения по коронавирусу. В 18 субъектах РФ были отменены ограничения для лиц старше 65 лет, что привело к росту заболеваемости в этой возрастной группе. Попова добавила, что изменение режима для лиц старше 65 лет возможно «только после формирования популяционного иммунитета, только после завершения иммунизации в возрастных группах 65+ и 60+ иммунизации, как первого шага».

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди заболевших коронавирусом в столице выросла доля пожилых граждан. Для москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями домашний режим стал рекомендательным с 8 марта, их социальные карты были разблокированы. Домашний режим для этой категории людей был обязательным с 28 сентября прошлого года.