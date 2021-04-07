Общество

Общественники представили результаты проверок псковских колоний

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел рабочую встречу с председателем Общественной наблюдательной комиссии региона Эдуардом Малиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный омбудсмен Дмитрий Шахов.

В соответствии с новым федеральным законодательством, с этого года Общественная наблюдательная комиссия Псковской области ежегодно направляет уполномоченному по правам человека материалы по итогам ежегодного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.

Представляя региональному омбудсмену такие материалы, Эдуард Малин рассказал, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, членам комиссии удалось провести общественный контроль в 8 учреждениях принудительного содержания системы УФСИН РФ и УМВД РФ. Выявляемые недостатки администрации учреждений устраняли в разумные сроки. Конфликтных ситуаций и воспрепятствования работе ОНК в 2020 году не было.

Комментируя содержание основных жалоб людей, находящихся в местах принудительного содержания, председатель областной ОНК сообщил, что они касались вопросов медицинского обслуживания (несогласие с установленными диагнозами, грубое обращение со стороны медперсонала, невозможность быстрого посещения медицинской части и так далее), высоких цен и скромного ассортимента товаров в магазинах ФГУП «Промсервис» на территории исправительных учреждений (одноразовые защитные маски стоят там 27 рублей, зубные щетки - 50 рублей, фруктовый напиток 0,45 л - 83 рубля), а также бытовых тем.

Дмитрий Шахов поблагодарил главу региональной ОНК за активную работу и поддержал ряд инициатив комиссии, направленных на совершенствование ее работы в целях повышения эффективности. Все эти инициативы, как сказал Дмитрий Шахов, станут предметом совместного обсуждения в ближайшее время с председателем Общественной палаты Псковской области Анатолием Мультахом. Дополнительно региональный омбудсмен проинформировал, что с этого года информацию о результатах работы комиссии будут добавлять в ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Псковской области, который посвящен соблюдению прав граждан в регионе.

По итогам встречи Дмитрий Шахов и председатель ОНК Псковской области Эдуард Малин констатировали необходимость дальнейшего сотрудничества, направленного на повышении эффективности деятельности по защите прав граждан, и согласовали предварительные планы совместных проверок на 2021 год.