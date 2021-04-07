Общество

Псковичи и великолучане смогут доехать до Мурманска без пересадок

Северо-Западный филиал АО «ФПК» организует курсирование вагонов беспересадочного сообщения по маршрутам Мурманск – Великие Луки, Мурманск – Псков для улучшения качества обслуживания пассажиров в период повышенного спроса, с 28 мая по 15 сентября, по отдельным датам и дням недели. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Плацкартный вагон в сообщении Псков – Мурманск начнет курсировать с 28 мая отправлением из Пскова в 19.30, прибытие в Мурманск - в 11.30. Отправление из Мурманска с 30 мая - в 19.50, прибытие в Псков - в 8.05.

Плацкартный вагон в сообщении Мурманск – Великие Луки начнет курсировать отправлением из Мурманска с 30 мая в 19.50, прибытие в Великие Луки - в 7.32. Отправление из Великих Лук с 1 июня - в 20.25, прибытие в Мурманск - в 11.30.

Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд».

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.