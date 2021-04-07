Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о работе ЦУР Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной первым итогам работы Центра управления регионом в Псковской области.

Центры управления регионами созданы по поручению президента в каждом субъекте Российской Федерации. Что входит в их задачу? Как новая структура работает на практике? Как сотрудники центра собирают информацию об актуальных проблемах в Псковской области? Сколько в среднем поступает жалоб в центр ежедневно? Какие самые популярные темы обращений? Каков портрет типичного псковского «жалобщика»?

В деталях о работе центра расскажет заместитель руководителя ЦУР Псковской области Василий Александров.