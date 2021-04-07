Общество

Количество самостоятельных активаций SIM-карт выросло в Псковской области

Количество самостоятельных активаций SIM-карт через мобильное приложение МегаФона и сервис госуслуг выросло в четыре раза среди абонентов оператора в Псковской области в первом квартале текущего года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, этот способ подключения к мобильной связи клиенты выбирают, покупая SIM-карты через несетевую розницу компании.

SIM-карты МегаФона с саморегистрацией жители Пскова и области могут приобрести в магазинах у дома, павильонах «Зеленая карта» на региональных автомагистралях, крупных розничных сетях «Детский Мир», «М.Видео», DNS, ТС «МИР», Эльдорадо и других, в интернет-магазинах Ozon и Wildberriesи. Всего по Пскову насчитывается порядка 70 пунктов продаж, в области – свыше 50 торговых точек.

«Быть ближе к клиентам – одна из актуальных задач компании. Мы активно расширяем каналы продаж SIM-карт с самостоятельной регистрацией, чтобы наши клиенты могли максимально просто и удобно получить все необходимые услуги: от телеком-сервисов до интернета и голосовой связи. Мы видим такой запрос в регионе, поэтому предоставили возможность приобрести SIM-карту в магазинах шаговой доступности, а зарегистрировать ее онлайн в любое удобное для абонента время без визита в салон связи», – отметил директор Псковского отделения МегаФона Александр Долгих.

Активировать SIM-карту абонент может самостоятельно в течение нескольких минут в мобильном приложении МегаФона, там же предлагается выбрать подходящий тариф, в том числе из обновленной тарифной линейки #БезПереплат с возможностью сохранения неизрасходованных гигабайтов и минут. Для того, чтобы начать пользоваться услугами достаточно сфотографировать паспорт или авторизоваться на портале госуслуг. Активация займет не более 10 минут.

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Услугами компании пользуются 70,4 млн клиентов.