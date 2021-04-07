Общество

Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована в Псковской области

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 267. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. По состоянию на утро 8 апреля в регионе зафиксирован еще один смертельный случай от COVID-19.

Напомним, 7 апреля в Псковской области выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования в регионе возросло до 34 895.

За сутки от COVID-19 избавились 44 пациента (всего – 23 937), провели 1 440 тестов (всего - 323 463).