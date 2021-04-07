Общество

До 200 обращений из соцсетей в день обрабатывает псковский ЦУР

Более 8,5 тысяч обращений поступило в псковский Центр управления регионом. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦУР Василий Александров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«С 1 декабря 2020 года ЦУР принял более 8,5 тысяч обращений и жалоб граждан, - сказал он. - В день в среднем обрабатываем около 200 обращений. На старте обращений было несколько больше, чем сейчас».

Василий Александров напомнил, что ЦУРы были открыты в декабре 2020 года во всех субъектах страны. «Это координационный центр по выявлению жалоб, просьб граждан, которые они оставляют в социальных сетях», - пояснил он. Специалисты ЦУРа перераспределяют обращения по исполнителями, выстраивают диалог между властью и населением, информируют граждан о происходящем в регионе, добавил он.

Основный инструмент ЦУРа - система «Инцидент-менеджмент». Специальные алгоритмы выявляют обращения в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook и Instagram.