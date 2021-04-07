Общество

Отделения ЦУРа появятся в районах Псковской области

Отделения Центра управления регионом появятся в районах Псковской области. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра управления регионом Василий Александров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Планы такие есть», - отметил он. Василий Александров рассказал, что в Чечне уже в каждом муниципалитете есть свой ЦУР.

По его мнению, отделения ЦУРа в районах позволят «более точечно и оперативно» решать все проблемы. Предполагается, что в начале они откроются в Пскове и Великих Луках.