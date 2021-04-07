Общество

Центр управления регионом помог спасти котенка

Заместитель руководителя Центра управления регионом Василий Александров рассказал, что ЦУР посодействовал в спасении котенка в Великих Луках. Об этом он сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Было недавно обращение из Великих Лук о том, что из подвала (доносится - ред.) какое-то странное мяуканье. Быстренько среагировали. Приехали туда службы, достали котенка. Такое тоже бывает», - рассказал Василий Александров.

Также он назвал топ-5 обращений, поступающих в ЦУР. Так, зимой в топ-5 обращений входили вопросы по следующим темам (по убыванию): коронавирус, дороги, социальное обслуживание и социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство.

Весной топ-5 обращений выглядит следующим образом (по убыванию): дороги, социальное обслуживание и социальная защита, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и коронавирус.

Наибольшее количество обращений, по словам Василия Александрова, поступает из социальной сети «ВКонтакте». Он рассказал, что обращения в социальных сетях публикуют все слои населения, в том числе и пожилые люди.