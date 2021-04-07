Общество

Охват Псковской области цифровым телевидением превысил 99%

Охват Псковской области цифровым телевидением превысил 99%. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев.

Он напомнил, что программу перехода региона на «цифру» начали реализовывать в 2020 году. «Теперь телевидение у нас в области только цифровое. Для этого на территории региона построено 27 антенно-мачтовых сооружений, благодаря которым более 99% населения имеют возможность уверенного приема цифрового телевидения», - сказал гость студии.

Качество приема сигнала, отметил Александр Лаптиев, зависит, в том числе, от качества антенны. «Многие стараются принять сигнал на примитивные антенны, но если антенна будет получше, то и качество сигнала изменится», - пояснил он.

Единственный передатчик аналогового сигнала, по его словам, остался только в Пскове, на 25-м канале с программами «Ю-ТВ». Это единственный телеканал, который остался в Псковской области в аналоговом вещании.