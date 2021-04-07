Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих»,которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Первая неделя апреля выдалась в Псковской области богатой на громкие и резонансные происшествия, которые вызвали у общественности бурные обсуждения. Напомним, в соцсетях и СМИ прокатилась волна возмущения по поводу концерта в Ледовом дворце Пскова с явным нарушением ковидных ограничений - гневная реакция губернатора Михаила Ведерникова в духе «никто не окажется безнаказанным» последовала сразу: уже проводятся служебные проверки в отношении ряда госуправленцев, в том числе руководителей областных комитетов по культуре и спорту. Кого накажут — виновных высокопоставленных лиц или найдут пресловутого стрелочника?

Тем временем по обвинению в сутенерстве арестован экс-лидер Псковского регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков, у которого и прежде возникали проблемы с законом. В телеграм-каналах псковской несистемной оппозиции сразу зазвучали оправдания а-ля Юрий Деточкин: он может быть и виноват, но он не виноват - вообще не пора ли задуматься о легализации проституции, задаются вопросом добровольные адвокаты.

В минувшие же выходные псковское «Яблоко» предприняло дерзкий демарш на съезде партии. Лев Шлосберг и компания фактически выступили против федерального руководства «Яблока» и затеянной им реформы? Получит ли это фрондерство продолжение или его спишут на допустимую внутрипартийную дискуссию?

Общий вопрос этой недели: кого накажут, а кто выйдет сухим из воды? Ответ на него вместе с радиослушателями будут искать ведущие программы «Сообразим на троих» Константин Калиниченко, Александр Савенко и Сергей Васильев.

Телефон прямого эфира: 56-73-72. Если вам есть что сказать и вы знаете, где следует поставить запятую в известной амфиболии «казнить нельзя помиловать», звоните и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена