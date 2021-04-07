Общество

Поздравления от президента получат в апреле 59 псковских ветеранов

59 старейших жителей псковского региона в апреле 2021 года отметят 90 и 95 лет. Они получат поздравительные открытки от президента России Владимира Путина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного отделения Пенсионного фонда.

Специалисты ПФР ежемесячно проводят сбор и обработку сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (инвалидах, участниках, лицах, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, тружениках тыла, инвалидах с детства в связи с ранением или контузией в годы войны и т. д.), отмечающих юбилейные и круглые даты (начиная с 90-летия). Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений президента России.

Юбиляры проживают практически во всех районах области. Больше всего среди них женщин – 52 человека.

В Пенсионном фонде добавили, что из общего числа ветеранов-юбиляров 47 человек отмечают свой 90-й день рождения, 12 человек - 95-й. Столетних юбиляров в апреле нет.