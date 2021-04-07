Центр доктора Бубновского предлагает скидку на лечебные занятия

Центр доктора Бубновского предлагает скидку до 20% на лечебные программы занятий с 7 по 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.
«Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа, - рассказали в Центре доктора Бубновского. - Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечного нехватки времени, стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к своему образу жизни человек бездумно растрачивает свой потенциал».
Отмечается, что первым шагом на пути к здоровью станет разговор со специалистом. Врачи-кинезитерапевты Центра доктора Бубновского в Пскове помогут справиться с остеохондрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Запись на прием по телефону: 797-003.
Центр доктора Бубновского в Пскове – это новый подход в лечении позвоночника и суставов с помощью правильных движений без таблеток и операций.
Проблемы, которые решают в центре:
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«Бесплатная первичная консультация при покупке программы занятий! Здоровье в движении! Ждем вас в нашем центре!» - добавили в центре.
Контактная информация: +7 (8112) 797-003, +7 (981) 350-30-03.
Адрес: Иркутский переулок, 2, спортивно-развлекательный парк «Простория».