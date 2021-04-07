Общество

Центр доктора Бубновского предлагает скидку на лечебные занятия

Центр доктора Бубновского предлагает скидку до 20% на лечебные программы занятий с 7 по 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

«Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа, - рассказали в Центре доктора Бубновского. - Именно от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечного нехватки времени, стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к своему образу жизни человек бездумно растрачивает свой потенциал».

Отмечается, что первым шагом на пути к здоровью станет разговор со специалистом. Врачи-кинезитерапевты Центра доктора Бубновского в Пскове помогут справиться с остеохондрозом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Запись на прием по телефону: 797-003.

Центр доктора Бубновского в Пскове – это новый подход в лечении позвоночника и суставов с помощью правильных движений без таблеток и операций.

Проблемы, которые решают в центре:

межпозвонковая грыжа;

межпозвонковая грыжа поясничного отдела;

грыжа шейного отдела позвоночника;

боли в плече, руке, шейном отделе, головные боли, головокружения;

острые боли в спине и суставах (остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиас).

А также:

подагра - лечение болей в стопе;

остеопороз и нарушение чувствительности конечностей при остеохондрозе;

болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит);

артрозы и артриты крупных суставов (плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные);

ревматоидный полиартрит;

коленный сустав;

плечевой сустав;

плоскостопие у детей и взрослых;

сколиоз.

«Бесплатная первичная консультация при покупке программы занятий! Здоровье в движении! Ждем вас в нашем центре!» - добавили в центре.

Контактная информация: +7 (8112) 797-003, +7 (981) 350-30-03.

Адрес: Иркутский переулок, 2, спортивно-развлекательный парк «Простория».