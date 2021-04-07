Общество

Останки советских солдат перезахоронили в Палкинском районе

Церемония перезахоронения останков шести солдат, освобождавших Палкинский район от немецко-фашистских захватчиков, прошла на братском захоронении вблизи деревни Воронино. В траурном мероприятии приняли участие представители власти, поисковых отрядов, юнармейцы, жители района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

«Великая Отечественная война затронула судьбы нашего народа. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто занимается поисковой работой, кто сегодня своим непосредственным участием сохраняет память о тех бойцах, которые не дожили до наших дней, о тех, кто ценой своей жизни обеспечил нам мир и свободу. Низкий поклон и вечная память», - сказал заместитель председателя псковского областного Собрания, региональный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Виктор Остренко.

Потомки почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братскому захоронению.

Останки солдат обнаружили поисковики отряда «Сороть» Островского района у деревни Староселье Палкинского района. Установлена личность одного из них — это уроженец села Гусево-2 Архангельского района Воронежской области Сергей Шакин 1903 года рождения. 77 лет он оставался для семьи без вести пропавшим.