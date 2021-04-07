Останки советских солдат перезахоронили в Палкинском районе

Церемония перезахоронения останков шести солдат, освобождавших Палкинский район от немецко-фашистских захватчиков, прошла на братском захоронении вблизи деревни Воронино. В траурном мероприятии приняли участие представители власти, поисковых отрядов, юнармейцы, жители района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Потомки почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братскому захоронению.
Останки солдат обнаружили поисковики отряда «Сороть» Островского района у деревни Староселье Палкинского района. Установлена личность одного из них — это уроженец села Гусево-2 Архангельского района Воронежской области Сергей Шакин 1903 года рождения. 77 лет он оставался для семьи без вести пропавшим.