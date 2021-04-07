Общество

Директор ОРТПЦ: Переход радиостанций в Псковской области на «цифру» - вопрос будущего

Переход радиостанций в Псковской области на цифровое вещание - вопрос будущего, сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев.

По его словам, в настоящее время в псковском регионе работают 17 радиостанций, и все они вещают в аналоговом режиме. «На территории РФ проводятся испытания для перехода на цифровое вещание, существует несколько форматов цифрового радио, но для Псковской области на сегодняшний день это не актуально», - сказал гость студии.

Переход на «цифру», по его словам, позволяет увеличить количество радиостанций, качество вещания, добавлять интерактивные функции, «но на сегодня у нас это не так развито». «Потому что надо менять все приемники, принимающие цифровое радио. А это оборудование дорогостоящее. Поэтому переход псковского региона на цифровое радиовещание - это вопрос будущего», - пояснил Александр Лаптиев.