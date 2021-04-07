Общество

Великолучанка лишилась жилого дома за неуплату долгов

Судебные приставы продали дом и земельный участок великолучанки в рамках мер принудительного исполнения по погашению задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Женщина имела задолженность в размере 1,8 миллиона рублей. Как отметили в ведомстве, ее предупреждали о том, что после истечения срока для добровольного исполнения требований к ней применят меры принудительного исполнения. Несмотря на ряд ограничительных мер со стороны судебных приставов, задолженность женщина не погасила, поэтому имущество гражданки — жилой дом и земельный участок — подвергли аресту и передали на реализацию.

Сумма от реализации имущества великолучанки составила 330 тысяч рублей. Работа по исполнительному производству продолжается.