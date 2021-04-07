Общество

После годового перерыва в Пскове состоялся пленум областного Совета ветеранов

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, вице-спикер Анатолий Копосов и заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Наталья Мельникова приняли участие в пленуме областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Открыл пленум председатель областной ветеранской организации Николай Груздов. «В 2020 году в нашу деятельность вмешалась пандемия, но мы ее, к счастью, пережили, и, наконец, смогли собраться вместе - последняя такая встреча была больше года назад», - обратился он к коллегам в начале выступления.

Николай Груздов отметил, что областной Совет ветеранов, объединяющий 461 «первичку», является самой большой общественной организацией региона - в ее составе 141 712 ветеранов.

«Важное направление нашей деятельности - организация гражданского контроля за выполнением президентских программ по обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны и вдов. За период с 2010 по 2020 годы 4481 ветеран области получили жилье», - подвел итоги работы председатель Совета ветеранов. Николай Груздов отметил еще одно важное направление работы, связанное с организацией отдыха и лечения ветеранов: «С 2012 по 2019 было выделено 350 бесплатных путевок по российско-белорусской программе. В прошлом году по понятным причинам путевки не выделялись».

Николай Груздов подчеркнул, что Совет ветеранов работает в активном взаимодействии с областной исполнительной и законодательной властью, органами местного самоуправления и региональным отделением Пенсионного фонда РФ. Отдельно Николай Груздов поблагодарил областное Собрание депутатов за многолетнюю поддержку конкурса «Ветеранское подворье» - в качестве приза Собрание ежегодно вручает общественной организации сертификат на поездку ветеранов в Санкт-Петербург - такая поездка планируется и в этом году.

После доклада председателя областной ветеранской организации о проделанной работе рассказали руководители нескольких районных Советов ветеранов.

Далее к участникам пленума обратился спикер регионального парламента. Александр Котов поблагодарил областной и районные советы ветеранов, а также «первичкки» за эффективную работу: «Я бы сказал, что вы не только самая большая по численности общественная организация, но и самая активная. Вы люди пожилого возраста, но вашей активности, энергии, инициативе может позавидовать любая другая общественная организация, работающая на территории нашего региона».

Спикер отметил, что Собрание, как и все органы власти, нацелено на тесное конструктивное взаимодействие с ветеранской организацией и готово оперативно реагировать на проблемы, которые озвучивают ветераны. Часть вопросов, прозвучавших в докладах, Александр Котов прокомментировал сразу: «Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам - президент дал поручение правительству подготовить соответствующие предложения, предложения уже поступили в Федеральное Собрание, и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время глава государства озвучит решение».

Председатель Собрания также остановился на теме медицинского обслуживания.

«Со стороны граждан есть справедливые нарекания на систему здравоохранения, - согласился депутат с жалобами ветеранов. - Острая фаза коронавирусной инфекции прошла, будем надеяться, что в таком масштабе она больше не повторится, и поэтому плановая медицинская помощь населению должна оказываться в полном объеме».

В заключение Александр Котов вручил общественникам Благодарности Псковского областного Собрания депутатов за активную деятельность по развитию ветеранского движения. Наградой регионального парламента отмечены экс-председатель Гдовского районного Совета ветеранов Зинаида Тюнева и бывший председатель Пыталовского районного Совета ветеранов Алина Шлапакова.