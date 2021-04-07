Общество

В Псковской области все еще встречаются люди в «шапочках из фольги» - директор ОРТПЦ

В Псковской области все еще встречаются граждане в «шапочках из фольги», которые жалуются, что телевизионные вышки их облучают. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского областного радиотелевизионного передающего центра Александр Лаптиев.

«Да, люди в "шапочках" все еще встречаются. Понятно, что они озабочены своим здоровьем, но надо понимать, что от аналоговых передатчиков, пока мы не перешли на "цифру", излучение было намного больше», - отметил он.

Кроме того, Александр Лаптиев высказал мнение, что мобильные телефоны в этом плане опаснее, чем телевизионные мачты. «Мы все время носим телефон в кармане или у уха, разговаривая часами. И если до телецентра несколько километров, то до мобильного телефона — всего несколько сантиметров, а то и миллиметров. На сегодня современные технологии позволяют минимизировать излучения от телевышки», - заключил директор ОРТПЦ.