Общественный пресс-центр ПЛН: Защита прав трудящихся в Псковской области

В пятницу, 9 апреля, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная защите прав трудящихся в Псковской области.
Насколько сегодня востребована в Псковской области главная функция профсоюзов – правовая защита в сфере трудовых отношений? Какие мероприятия проводились по этому направлению в прошлом и текущем годах?
В каких отраслях чаще всего отмечаются нарушения прав трудящихся в псковском регионе? Всегда ли удается отстоять интересы трудовых коллективов? Какие ошибки чаще всего допускают работодатели и сами работники?
Насколько серьезно осложнила ситуацию на рынке труда и в сфере трудовых отношений пандемия коронавируса? Приходилось ли профсоюзам не только защищать работников, но и помогать работодателям справиться с кризисной ситуацией?
Почему возникают спорные ситуации между коллективом и руководством предприятиям? Можно ли здесь проводить профилактическую работу, не доводя недопонимание до кризисных конфликтов?
Псковская область нередко попадает в антирейтинги по размеру заработной платы. Какую работу проводит Псковоблсовпроф в этом направлении? Можно ли переломить этот негативный тренд? Что для этого нужно сделать в первую очередь?
На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:
• председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов
• заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний
• советник-консультант Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль
Дата проведения: 9 апреля. Начало в 11:00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
Видеотрансляция пресс-конференции будет организована на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в соцсети ВКонтакте.
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