Общество

Около 1,7 млрд рублей выделят на закупку инвентаря в спортшколы и машин «скорой» для регионов

Правительство РФ выделит почти 1,7 млрд рублей, в том числе на поставку автомобилей скорой помощи и инвентарь для спортшкол. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, передает ТАСС.

«Сегодня выделим почти 1 млрд 670 млн рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, - сказал он. - Речь идет об исполнении обязательств по государственным контрактам, которые были заключены в прошлом году. За счет этих средств в регионы будет организована поставка 115 автомобилей скорой помощи, детские школы искусств получат почти полторы тысячи новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплен необходимый инвентарь и оборудование».

Мишустин добавил, что также в образовательные организации поступит свыше 6 тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. «Субъектам Российской Федерации также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов», - сказал он.