Около 1,7 млрд рублей выделят на закупку инвентаря в спортшколы и машин «скорой» для регионов

Правительство РФ выделит почти 1,7 млрд рублей, в том числе на поставку автомобилей скорой помощи и инвентарь для спортшкол. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина, передает ТАСС.
Мишустин добавил, что также в образовательные организации поступит свыше 6 тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры. «Субъектам Российской Федерации также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов», - сказал он.