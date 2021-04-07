Общество

Первый случай укуса клеща зарегистрировали у ребенка в Дедовичском районе

Первый случай присасывания клеща в 2021 году зарегистрировали у ребенка 3 апреля в Дедовичском районе. В 2020 году первый укус был зафиксирован 19 февраля в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии Псковской области.

За неделю с 31 марта по 6 апреля в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 5 человек, из них четверо детей.

В текущем году против клещевого вирусного энцефалита привит 801 человек, в том числе 21 ребенок. План по акарицидным обработкам составляет 600 га, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений - 190 га.

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С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали одного клеща, снятого с пострадавшего. При лабораторном обследовании клеща на инфекции, представляющие опасность для человека, возбудителей инфекций не выявили. В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

город Псков, улица Гоголя, дом 21а, телефон: 8-8112-66-42-80;

город Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9, телефон: 8-811-53-7-70-90.

Часы работы лаборатории: ежедневно с 9:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, суббота и воскресенье - выходной.

«‎Живых клещей, снятых с человека, необходимо переместить в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставить в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличием сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща, в лабораторию можно доставить погибшего клеща или его фрагмент, с соблюдением вышеобозначенных требований. В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью», - напомнили жителям региона в учреждении.