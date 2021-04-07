Общество

Для псковских учащихся провели мастер-классы по оказанию первой помощи

Волонтеры Псковского регионального отделения Российского Красного Креста провели ряд мастер-классов в рамках Международного дня здоровья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Так, волонтер Татьяна Павленко провела массовую зарядку для учеников более 30 классов в школе №9 города Пскова. Ученики школы, занимающиеся воркаутом, в свою очередь, показали мастер-класс своим ровесникам.

Помимо этого, в библиотеке микрорайона Овсище для учащихся Псковского политехнического колледжа сотрудник Красного Креста провел мастер-класс по оказанию первой помощи. В начале встречи региональный координатор проекта «Вместе мы можем помочь!» и инструктор по первой помощи Анна Гирилюк рассказала, что собой представляет и какие функции выполняет организация «Российский Красный Крест».

Во время проведения мастер-класса учащиеся ППК на практике отработали алгоритмы действий оказания первой помощи при различных неотложных состояниях. «Ребята с большим интересом практиковались в оказании первой помощи и узнали для себя много новой и полезной информации», - отметили организаторы мероприятия.

В спортивном зале «Строитель» волонтеры Красного Креста провели фестиваль ВФСК «ГТО» среди детей дошкольного возраста «Младше всех». Соревнуясь в челночном беге, прыжках в длину, наклонах вперед, поднимании туловища из положения лежа на спине, сгибании рук из упора лежа и метании теннисного мяча в цель, ребята показывали свое мастерство в выполнении нормативов и набирали очки в соответствии со 100-очковой таблицей оценки результатов комплекса ГТО.