Общество

Волонтеры консультируют псковичей по вакцинации от COVID-19

Активисты псковского волонтерского центра «Единой России» информируют граждан о процедуре вакцинации от коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Добровольцы проводят в Пскове одиночные пикеты с призывами о соблюдении санитарных требований, чтобы сохранить свое здоровье. Во время пикетов волонтеры консультируют граждан, как и где можно привиться, какие есть показания и противопоказания к вакцинации.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается сложной, но стабильной. В частности, благодаря массовой вакцинации населения нам удалось снизить темпы заболеваемости. Верю, что скоро нам удастся победить вирус, снять маски, преодолеть дистанцию в 1.5 метра и быть друг к другу ближе. Всем здоровья!» - отметил активист Псковского волонтерского центра партии, сотрудник Псковской областной инфекционной больницы Алексей Форш.