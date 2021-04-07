Общество

Среди радиостанций в Псковской области нет злостных неплательщиков за услуги связи

На данный момент в Псковской области нет злостных неплательщиков за услуги Псковского областного радиотелевизионного передающего центра. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ОРТПЦ Александр Лаптиев.

«Злостных неплательщиков нет. Пандемия, конечно, повлияла на процесс, но мы находим компромисс, идем на рассрочку платежей, потому что отключать радио за неуплату никому не выгодно. Это самый крайний шаг, и таких вопросов у нас сейчас не стоит. Все радиостанции вещают в штатном режиме», - сообщил гость студии. Он выразил надежду на то, что после пандемии коронавируса «финансовое положение у всех улучшится».

Напомним, в ноябре 2020 года в Псковской области было временно прекращено вещание двух псковских радиостанций - «Седьмое небо» и «Дача». Причина — большая задолженность перед ОРТПЦ.