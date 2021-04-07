Общество

Полномочия по обеспечению биологической безопасности предложено закрепить в региональном законодательстве

В связи с принятием федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации» расширяется перечень полномочий органов исполнительной власти области – соответствующий законопроект, разработанный областным комитетом по здравоохранению, поступил в региональный парламент. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Федеральный закон, вступивший в силу за день до окончания прошлого года, предусматривает комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов и предотвращение биологических угроз. Документ устанавливает полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, и органов местного самоуправления.

На уровень субъектов отнесена координация деятельности органов исполнительной власти в области обеспечения биологической безопасности, участие в планировании и реализации противоэпидемических, противоэпизоотических, противоэпифитотических мероприятий, участие в проведении мониторинга биологических рисков и оценки эффективности мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности, а также информирование органов МСУ и населения о реализуемых на территории области мероприятиях в этой сфере.

Новые полномочия предложено возложить на региональную администрацию и четыре комитета: по здравоохранению, по ветеринарии, по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, а также по природным ресурсам и экологии. Авторы законодательной инициативы считают, что выделение дополнительных финансовых средств на эти цели не потребуется.

Спикер регионального парламента Александр Котов направил законопроект в комитет по труду и социальной политике для подготовки к апрельской сессии.

Добавим, что порядок осуществления на территории Российской Федерации мониторинга биологических рисков подготовлен министерством здравоохранения и в скором времени будет утвержден постановлением правительства РФ.