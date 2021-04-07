Великолукским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19

Медики Великих Лук получили медали «Патриаршая благодарность» за вклад в борьбу с коронавирусом. Вручение состоялось сегодня, 8 апреля, в Великолукской епархии. Об этом сообщается в официальной группе администрации Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».
Фото: группа администрации Великих Лук в соцсети «ВКонтакте»
«Мы решили представить к награде митрополита нескольких врачей, которые самоотверженно трудились на поле борьбы с коронавирусной инфекцией. Большое спасибо всем медикам, которые оказались на высоте своего призвания, своего долга», - сказал епископ Великолукский и Невельский Сергий.
Медалей «Патриаршая благодарность» удостоены девять медицинских работников Великолукской межрайонной больницы:
В память о важном событии владыка Сергий вручил награжденным врачам памятные подарки и цветы.
С ответным словом обратился исполняющий обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов. «Мы чувствуем вашу поддержку, благодарим за вашу заботу. Мы знаем сейчас, что епархия оказывает духовную поддержку пациентам. Благодарим вас за все», - отметил он.
Добавим, медаль «Патриаршая благодарность» учреждена Русской православной церковью в 2012 году. На ней изображены две руки, митра, крест и написано: «Благословляю и благодарю». Патриарх Кирилл лично расписывается в каждом удостоверении, сопровождающем медаль.