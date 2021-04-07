Общество

Великолукским медикам вручили награды РПЦ за вклад в борьбу с COVID-19

Медики Великих Лук получили медали «Патриаршая благодарность» за вклад в борьбу с коронавирусом. Вручение состоялось сегодня, 8 апреля, в Великолукской епархии. Об этом сообщается в официальной группе администрации Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа администрации Великих Лук в соцсети «ВКонтакте»

«Мы решили представить к награде митрополита нескольких врачей, которые самоотверженно трудились на поле борьбы с коронавирусной инфекцией. Большое спасибо всем медикам, которые оказались на высоте своего призвания, своего долга», - сказал епископ Великолукский и Невельский Сергий.

Медалей «Патриаршая благодарность» удостоены девять медицинских работников Великолукской межрайонной больницы:

Роман Керимов – и. о. главного врача, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница»;

Александр Андросович – заведующий кардиологическим отделением с ПРИТ, врач-кардиолог ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»;

Дарья Юрасова – врач-невролог неврологического отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»;

Анна Литвинова – врач-невролог неврологического отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»;

Ульяна Михеева – врач-терапевт кардиологического отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»;

Елена Андросович – медицинская сестра кардиологического отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»,

Борис Герчиков – врач-терапевт инфекционного отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»;

Юлия Богданова – медицинская сестра неврологического отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница»;

Анна Рубцова – медицинская сестра пульмонологического отделения ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница».

В память о важном событии владыка Сергий вручил награжденным врачам памятные подарки и цветы.

С ответным словом обратился исполняющий обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Роман Керимов. «Мы чувствуем вашу поддержку, благодарим за вашу заботу. Мы знаем сейчас, что епархия оказывает духовную поддержку пациентам. Благодарим вас за все», - отметил он.

Добавим, медаль «Патриаршая благодарность» учреждена Русской православной церковью в 2012 году. На ней изображены две руки, митра, крест и написано: «Благословляю и благодарю». Патриарх Кирилл лично расписывается в каждом удостоверении, сопровождающем медаль.