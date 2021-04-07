Общество

Псковская область участвует в изменении Градостроительного кодекса России

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главным архитектором региона, начальником управления архитектуры и градостроительства администрации области Евгением Шапкиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В первую очередь Евгений Шапкин проинформировал главу региона, что руководство профильного управления Псковской области вошло в рабочую группу при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по вопросу внесения изменений в закон об архитектурной деятельности. Поправки внесут в Градостроительный кодекс, они станут инструментом, регламентирующим создание архитектурно-строительного облика населенных пунктов. Ранее предложения областного управления архитектуры и градостроительства одобрил общественный совет при Совете Федерации по вопросам градостроительства.

«Принятие нового документа в рамках закона будет большой победой. Теперь застройщики и проектировщики должны будут согласовывать с управлением архитектуры и градостроительства эскиз - архитектурный облик предполагаемого строения. Речь, в частности, идет о внешнем виде здания, его этажности, фасадах, цвете оконных переплетов, используемых отделочных материалах, благоустройстве территорий и мероприятиях по организации пространства для маломобильных групп граждан. При этом без согласования этого документа невозможно будет получить положительное заключение государственной экспертизы и Стройнадзора», - отметил Евгений Шапкин и добавил, что окончательный вариант закона будет представлен в правительстве России.

Глава региона обратил внимание на необходимость уже сейчас применять к застройщикам эти требования на рекомендательной основе, особенно, если речь идет о ключевых для городов объектах.

В ходе встречи Михаил Ведерников и Евгений Шапкин обсудили также вопросы организации светового оформления объектов культурного значения и фасадов зданий в Пскове, а также рассмотрели варианты новой концепции новогоднего убранства столицы региона.