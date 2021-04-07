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Общество

Платные медуслуги появятся в псковской инфекционной больнице

08.04.2021 21:29|ПсковКомментариев: 0

Платные медицинские услуги станут доступны в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения.

«Проводятся последние подготовительные работы по их запуску, - отмечается в сообщении. - Информация о порядке проведения записи на медицинские обследования и приемы специалистов будет доведена непосредственно перед запуском услуг».

В Псковском и Великолукском филиале будут доступны такие платные услуги, как:

- услуги клинико-диагностической лаборатории;

- бактериологические исследования (грудного молока, зева и носа, секрета простаты и т. д.);

- кабинет ультразвуковой диагностики (мягких тканей, лимфатических узлов, органов брюшной полости и т. д.);

- пульмонологический прием;

- услуги ПЦР-лаборатории;

- амбулаторный прием врача-инфекциониста;

- прием отоларинголога (посещение врача, промывание миндалин, удаление серных пробок и т. д.).

Теги: #медицина #инфекционная больница #услуги
Источник: Псковская Лента Новостей
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