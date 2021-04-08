Общество

Более 90% россиян недовольны своей зарплатой

Только 9% россиян довольны своим нынешним уровнем зарплаты. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

«Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России», - сообщают авторы исследования. Они также выяснили, какие ожидания у респондентов в части повышения зарплаты: четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей.

Еще почти столько же россиян хотели бы увеличить свой уровень зарплаты на 20 - 30 тысяч рублей. Каждый пятый согласен на рост в 10 - 20 тысяч, 14% респондентов – 40 - 50 тысяч, 10% - 30 -4 0 тысяч рублей. Только 7% жителей России рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

Также сервис выяснил, что в первом квартале этого года 7% опрошенных рассказали, что им повысили зарплату, а 1% также вдобавок получили повышение в должности. Примечательно, что еще 1% получили повышение в должности без роста в окладе. При этом в декабре прошлого года 32% работодателей планировали повысить зарплату свои подчиненным, отмечается в исследовании.

Остальные 92% респондентов остались без повышения. Однако каждый пятый ожидает, что это может произойти во втором квартале.