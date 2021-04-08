Общество

Мошенники звонят по подменным номерам псковской полиции

УМВД России по Псковской области призывает граждан быть бдительными. Мошенники звонят с номеров телефонов, которые определяются как реальные номера регионального управления. Для этого злоумышленники используют специальную программу для подмены номеров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пре-службе УМВД по региону.

На уловки мошенников попадаются даже бдительные граждане, которые изначально сомневаются в правдивости самого разговора. Однако неизвестные предлагают им сверить номер телефона входящего звонка с номером телефона полиции на официальном сайте УМВД России по Псковской области и абоненты видят, что комбинации цифр на самом деле совпадают. В итоге они все равно выполняют требования злоумышленников и лишаются денег.

Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.

«Полиция напоминает, что если вам позвонили с официальных номеров финансовых, правоохранительных, государственных структур, инициативно перезвоните по этим номерам, заново набрав их, а не перезванивая, чтобы убедиться, что они действительно имеют принадлежность к конкретной официальной организации. Пытаясь завладеть вашими денежными средствами, мошенники используют имеющиеся технические возможности, маскируя телефонные звонки под номера банков и правоохранительных структур, - призывают в полиции - Ни в коем случае нельзя поддерживать с незнакомцами разговор и тем более называть им номер банковской карты, пароли из смс-уведомлений либо другие конфиденциальные данные, а также по их указанию переводить свои денежные средства на чужой счет. Не помогайте злоумышленникам похищать ваши деньги».