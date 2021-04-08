Общество

Названы фильмы, которые помогают справиться с депрессией

Просмотр фильмов является отдельным направлением в психотерапевтической практике, благодаря которому специалисты помогают людям справиться со сложной жизненной ситуацией или депрессивным состоянием, рассказал РИА Новости психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

При использовании кинотерапии, как отдельного направления, просмотр контента длится минимум в течение месяца и, как правило, происходит в группе. Человек получает эмоциональный отклик от просмотра фильмов, и с этой реакцией потом работает психотерапевт для решения проблемы.

Часто кинотерапия используется как вспомогательный метод — в различных ситуациях специалист советует какой-либо фильм, а эмоции и впечатления от него в последствие могут стать подсказкой в ответе на вопрос клиента, пояснил психотерапевт.

«Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие — обеспечить выход из депрессивных и других состояний», - отметил специалист.

Хачатурян перечислил фильмы для каждой ситуации. Так, для наполнения жизни радостным контентом подойдут комедии: «Вторая жизнь Уве», «Лучше не бывает», «А как же Боб». Чтобы найти ответ на вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе и близости можно посмотреть «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Клуб завтрак».

Людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, в том числе, связанными с болезнью или одиночеством, врач рекомендует посмотреть «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар». А такие фильмы, как »Игры разума», «А в душе я танцую», «Общество мертвых поэтов», «1+1», покажут людям, что они не одиноки в своих проблемах.