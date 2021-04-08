Общество

В Красногородском районе мать задолжала более 350 тысяч рублей на содержание сына

Жительницу Красногородского района могут привлечь к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2014 году женщину лишили родительских прав. При этом суд обязал ее уплачивать алименты на содержание сына 2010 года рождения в размере 1/3 заработка. Однако, как отметили в ведомстве, сыном женщина не интересовалась, алименты не платила.

В настоящее время долг по алиментам составляет более 350 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения. Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.