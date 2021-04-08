Общество

Псковские школьники совершили экскурсию по Окольному городу

Полицейские и общественники организовали для учащихся экскурсию по Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

Экскурсовод Лариса Бандурина рассказала учащимся вечерней школы №1 об истории Покровской башни - одного из ключевых объектов фортификационного зодчества в системе крепостных стен Окольного города древнего Пскова. «‎Детей поразил возраст этого уникального строения, украшавшего город еще во времена возведения первых деревянных укреплений, - 545 лет», - рассказали в ведомстве.

Школьники узнали о различных этапах истории башни и модернизации Псковской крепости во времена правления Петра I, а также об их реставрации в 20-ом веке. Как отметили в УМВД, рассказ гида помог им представить себе ход драматических событий 1581 года – обороны Пскова от войска польского короля Стефана Батория. Тогда именно Покровская башня приняла на себя главные удары врага и подверглась длительным осадным обстрелам.

«‎Путешествие в героическое прошлое Окольного города, а также знакомство с историей кропотливой работы по его восстановлению оказалось очень увлекательным для участников экскурсии», - рассказали организаторы. Они также отметили, что сотрудники ОПДН городской полиции и члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову на регулярной основе проводят подобную работу по патриотическому воспитанию молодежи областного центра.

В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве УМВД России по городу Пскову, Общественного совета городской полиции, Псково-Изборского музея-заповедника проводится уже не первое мероприятие с участием детей в этом году.