Общество

Юрий Вяземский вошел в состав жюри олимпиады «Умники и умницы» в Пскове

Региональный этап гуманитарной олимпиады «Умники и умницы» состоится в спортивно-развлекательном парке «Простория», центре науки и спорта «Без предела» 10 апреля. В работе жюри примет участие Юрий Вяземский, автор и ведущий всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умники и Умницы» на Первом канале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Проблематику игры «Александр Невский и его эпоха в исторической памяти» определили в связи празднованием в этом году 800-летнего юбилея князя Александра Невского.

В муниципальном этапе олимпиады, которая проходила в форме конкурса эссе, приняли участие 37 десятиклассников из 10 районов и городов Псковской области. Для участия в региональном этапе пригласили 27 учащихся Псковской области.

Участникам предстоит пройти тестирование, по итогам которого определят 9 агонистов, имеющих преимущественное право ответов на дорожках. Остальные участники будут бороться за медали и ордена в качестве теоретиков, отвечая на непосильные агонистам и дополнительные вопросы.