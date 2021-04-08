Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции о защите прав трудящихся

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, посвященной защите прав трудящихся в Псковской области.

Насколько сегодня востребована в Псковской области главная функция профсоюзов – правовая защита в сфере трудовых отношений? Какие мероприятия проводились по этому направлению в прошлом и текущем годах?

В каких отраслях чаще всего отмечаются нарушения прав трудящихся в нашем регионе? Всегда ли удается отстоять интересы трудовых коллективов? Какие ошибки чаще всего допускают работодатели и сами работники?

Почему возникают спорные ситуации между коллективом и руководством предприятиям? Можно ли здесь проводить профилактическую работу, не доводя недопонимание до кризисных конфликтов?

Псковская область нередко попадает в антирейтинги по размеру заработной платы. Какую работу проводит Псковоблсовпроф в этом направлении? Можно ли переломить этот негативный тренд? Что для этого нужно сделать в первую очередь?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов

• заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний

• советник-консультант Псковского областного совета профсоюзов Надежда Партхаль